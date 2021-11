Sheriff-Inter, la decisione di Inzaghi su Correa e le novità a centrocampo

Tutto pronto per la sfida di domani sera tra Sheriff-Inter, match fondamentale per i nerazzurri per tentare l’assalto alla qualificazione ai prossimi ottavi di finale di Champions League

Inter a caccia di conferme dopo il successo contro l’Udinese nella sfida dell’11^ giornata di campionato. Simone Inzaghi si affiderà alla formazione tipo. Nessuna novità in difesa. mentre a centrocampo potrebbe esserci spazio ancora una volta per Calhanoglu, ma resta vivo il ballottaggio con Vidal, Gagliardini, Sensi e Vecino.

Pochi dubbi anche in attacco: nonostante la doppietta contro l’Udinese, Correa si accomoderà nuovamente in panchina con Lautaro Martinez e Dzeko pronti a formare il tandem offensivo in vista della sfida di domani sera. Correa troverà spazio nel corso della ripresa: il tecnico nerazzurro si affiderà alla sua intraprendenza offensiva nel corso del secondo tempo.

Sheriff-Inter, le mosse di Inzaghi sugli esterni: solo panchina per Dimarco

Per quel che riguarda le decisioni sulle corsie esterne, Darmian resta in vantaggio su Dumfries per il ruolo di esterno destro, mentre sulla sinistra Perisic, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe spuntarla nuovamente su Dimarco. Non è escluso che Simone Inzaghi possa valutare nuove mosse novità dell’ultimo minuto dopo l’ultimo allenamento di rifinitura. Ecco le probabili formazioni del match:

SHERIFF (4-2-3-1): Celeadnic; Fernando Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traoré, Kolovos, Castañeda; Bruno Souza. All. Vernydub

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi