“Deve entrare subito”: le scelte di Inzaghi fanno infuriare i tifosi dell’Inter

Nel primo tempo l’Inter ha faticato molto contro lo Sheriff, sui social tante critiche per Simone Inzaghi per la panchina di Ivan Perisic.

Nel primo tempo del match ‘decisivo’ o quasi in Champions League tra Sheriff e Inter i nerazzurri hanno trovato diverse difficoltà a liberarsi del muro avversario. Lo Sheriff ha chiuso bene tutti gli spazi e l’Inter si è resa davvero pericolosa solo con un tiro da fuori di Lautaro Martinez.

Le scelte di Simone Inzaghi non sono state particolarmente apprezzate con giocatori come Ivan Perisic ed Alexis Sanchez lasciati in panchina. Il croato, abile nel saltare l’uomo, potrà essere ora una pedina importante, ma i tifosi non hanno apprezzato la scelta di sostituire il calciatore ed usare invece Dimarco.

Inter e le critiche a Simone Inzaghi per le scelte

Nel primo tempo l’Inter ha faticato a saltare l’uomo e creare. I nerazzurri si sono resi pericolosi solo sui calci da fermo e sulle conclusioni da fuori area, ma lo Sheriff non ha particolarmente sofferto.

Perisic è senza dubbio uno degli uomini più in forma del club nerazzurro e la scelta di lasciarlo in panchina ha lasciato non poche perplessità da parte del tifo della squadra campione d’Italia.