“Inaccettabile”: il duro sfogo di Locatelli nel post partita

Il centrocampista della Juventus Locatelli si è sfogato al termine della partita con lo Zenit per via del ritardo dalla vetta in classifica

Quando Manuel Locatelli in estate ha firmato per la Juventus ha sognato notti come quella di ieri, impreziosita dalla vittoria con lo Zenit e la qualificazione al turno successivo e come quella vissuta contro il Chelsea. Il centrocampista azzurro non immaginava minimamente invece di vivere quello che sta capitando alla squadra di Massimiliano Allegri in campionato. La Juventus, che per anni ha fatto vedere le cose migliori all’interno dei confini nazionali, sembra essersi trasformata, offrendo il suo lato migliore in Europa. Questa situazione da Giano Bifronte però non soddisfa Locatelli, inseguito a lungo in estate dalla dirigenza del presidente Andrea Agnelli.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, lo sfogo di Locatelli: “Reazione da grande gruppo. La classifica di Serie A è inaccettabile”

Intervistato a fine partita da ‘Sky Sport’, Manuel Locatelli ha parlato della partita con lo Zenit ma ha fatto anche un confronto con quanto sta accadendo in campionato, dove sabato scorso la Juventus è stata battuta dall’Hellas Verona: “Abbiamo dimostrato di essere uomini forti e non soltanto calciatori. Si è vista un’ottima reazione e la forza di questo gruppo, pieno di bravi ragazzi e che si sta cimentando in maniera molto solida. Dobbiamo acquisire fiducia e seguire Allegri. In campionato però bisogna fare di più. È inaccettabile la nostra posizione di classifica. Dobbiamo dare tutto per la maglia e per i tifosi”.

LEGGI ANCHE >>> “È stato un disastro”: Juventus, la confessione di Dybala

La Juventus ha un cammino immacolato in Champions League. La squadra di Max Allegri conduce il proprio girone davanti al Chelsea e ha già ottenuto la qualificazione per gli ottavi di finale. Tutta un’altra musica rispetto al campionato in cui i bianconeri continuano a fare fatica. Finora hanno ottenuto quattro vittorie, altrettante sconfitte e tre pareggi in Serie A. Il Napoli di Spalletti ha già doppiato gli juventini. Il ritardo di Chiellini e compagni sulla squadra partenopea è di 16 lunghezze.