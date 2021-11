Mourinho ancora scatenato: durissimo ‘attacco’ social alla Juventus

Mourinho scatenato sui social e attacca anche la Juventus, dopo i tanti torti arbitrali subiti dalla sua Roma: lo Special-One fa rumore

Juventus, Napoli e Milan: tre gare dove la Roma è stata protagonista più nelle moviole del giorno dopo, che nei tabellini del post-gara. Soprattutto tre gare che hanno provato (pesantemente) la pazienza di José Mourinho, nei confronti della casta arbitrale italiana. Non solo è stato espulso nella gara contro la formazione di Spalletti, ma nell’ultima con il Milan lo Special-One ha dato di matto per le decisioni arbitrali di Fabio Maresca.

Decisioni che hanno scatenato la rabbia e la collera anche del DS giallorosso Tiago Pinto e che sono costate a Mou 10.000€ di ammenda. Ciò nonostante, il tecnico portoghese non le ha mandate troppo a dire e, dopo un episodio visto in Juventus-Zenit, la furia del portoghese è esplosa anche sui social.

Mourinho e l’attacco alla Juventus: polemica sul rigore ripetuto da Dybala

Con la sua solita sagacia ed ironia, Mourinho non ha voluto certo passare inosservato sui propri canali social. Su Instagram, in particolare, il tecnico della Roma ha postato due foto: una ritrae il rigore battuto da Veretout contro la Juventus, l’altro quello battuto da Dybala contro lo Zenit. In entrambe, si vedono diversi calciatori in area, al momento del tiro.

La didascalia, di qui, non lascia spazio all’immaginazione: “Uno è stato ripetuto, l’altro no… Indovinate quale”. Una stoccata bella e buona alla Juventus, che ieri si è vista graziare di un rigore sbagliato da Dybala, nonostante la dinamica e gli uomini in area di rigore fossero gli stessi visti in occasione del penalty battuto da Veretout.