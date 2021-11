Napoli, che batosta dopo Osimhen: si fermano altri due big

Il Napoli vola in campionato, ma deve fare i conti con delle importanti assenze di troppo in vista della sfida contro il Legia Varsavia.

Napoli da scudetto. Il leitmotiv delle ultime settimane non fa che confermarsi di partita in partita, e non può essere altrimenti dal momento che gli azzurri non sanno fare altro che vincere. Nove vittorie e un pareggio su dieci match di Serie A, una scalata verso il tricolore che ricorda quelle (fallite sul finale, però) con l’altro ex tecnico toscano, Sarri. Anche Spalletti sta ritrovando quella concretezza in campionato che mancava dai tempi del ‘Sarrismo’ passato. Il quarto match dei gironi di Europa League, però, si preannuncia ostico visto l’ambiente che si dovrà affrontare, e viste le tegole dell’ultim’ora che privano gli azzurri di diversi top player.

Il Napoli affronta il Legia Varsavia senza Insigne, Fabian Ruiz ed Osimhen

Il Napoli dovrà affrontare giovedì 4 novembre alle ore 18:45 un delicato match in Polonia contro il Legia Varsavia. Se si può affermare che si tratti di un avversario modesto, di certo non si può dire la stessa cosa del suo stadio e della sua tifoseria: l’ambiente è davvero infuocato. E questo non è un particolare di poco conto, dal momento che la classifica nel girone di Euopa League, a differenza di quella in campionato, non faccia (ancora) sorridere.

Gli azzurri sono secondi, ma ma con gli stessi punti (4) del temibile Leicester. Con gli inglesi presumibilmente ci si giocherà fino all’ultima giornata l’accesso ai sedicesimi, dal momento che, tra le due più forti litiganti, si è aggiunto anche proprio il Legia, primo a sei punti.

A rompere le uova nel paniere si sono aggiunti problemi non di poco contro, come annunciato dal Napoli nel report odierno:

“Osimhen e Malcuit hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. Fabian personalizzato in campo per un leggero affaticamento all’adduttore sinistro. Insigne ha svolto lavoro personalizzato per completare la tabella di recupero in seguito all’affaticamento accusato sabato. Fabian e Insigne non partiranno per Varsavia.”

Così come annunciato dal comunicato della società partenopea, la squadra di Spalletti si ritroverà senza Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz. Lo spagnolo e il campione d’Europa (che non ha giocato, seppur disponibile, contro la Salernitana), si aggiungono al trascinatore del momento, Osimhen.