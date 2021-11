“Ne metterò altri”: l’inaspettata provocazione di Osimhen

Osimhen, oltre a fare la differenza in campo, è molto attivo anche sui social network. Promessi tanti nuovi contenuti.

Dominante in campo, debordante fuori. Victor Osimhen, oltre che per i suoi tanti gol in stagione (9 in 12 apparizioni complessive tra Serie A e Champions League), si sta mettendo in evidenza anche sui social network dove è particolarmente attivo. Pure troppo secondo alcuni sostenitori del Napoli i quali gli hanno consentito di tenere un profilo basso, evitare contenuti troppo particolari e affidarsi a dei professionisti del settore.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, il confronto social tra Osimhen e alcuni utenti

“Victor, non hai bisogno di pubblicare tutti questi post sui social. Rashford e Mbappe sono sempre cauti coi loro post” gli ha scritto in particolare un utente. Suggerimenti che l’attaccante, in ogni caso, non sembra intenzionato a raccogliere. “Consigli ben accetti, grazie fratello, ma il problema è che non ascolto nessuno e ho la testa dura come la noce di cocco… Domani arriveranno nuovi meme!”.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, Ospina ormai è inamovibile: spunta il dato da record

Il Napoli, nel frattempo, lo aspetta e spera di poter averlo di nuovo a disposizione nel giro di pochi giorni. Come noto, infatti, Osimhen è attualmente fermo ai box a causa di un problema muscolare che gli ha impedito di giocare il derby contro la Salernitana. Domani in Europa League, nella sfida che vedrà gli azzurri affrontare il Legia Varsavia, non ci sarà tuttavia il giocatore punta a rientrare domenica con l’Hellas Verona. Saranno decisivi, in tal senso, i prossimi controlli.