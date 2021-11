“Meriterebbe più amore”: Cambiasso spiazza tutti sul bomber

Dopo la vittoria contro lo Sheriff Esteban Cambiasso ha parlato degli attaccanti dell’Inter sorprendendo con le parole su Edin Dzeko.

Con la vittoria in Moldavia l’Inter si è portata al secondo posto nel girone di Champions League ed i nerazzurri ora sono molto più vicini alla qualificazione. Un grande ex, l’argentino Esteban Cambiasso, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della squadra di Simone Inzaghi ed ha avuto grandi parole per Alexis Sanchez ed Edin Dzeko.

“L’Inter ha vinto bene, dominando la partita. E quando accade questo, è anche più facile recuperare dallo sforzo fisico, considerando anche il lungo viaggio. Li vedo tutti motivati, lo dimostra il gol di Sanchez non appena è entrato in campo”.

Cambiasso e le parole su Edin Dzeko

Tra i protagonisti di questo inizio stagione in casa nerazzurra c’è sicuramente Edin Dzeko. Il bosniaco, arrivato dalla Roma in estate, è attualmente il capocannoniere della squadra campione d’Italia. Cambiasso lo ha elogiato particolarmente:

“Per Dzeko ho un debole da sempre. Adoro i calciatori che pensano, anche quando non entrano troppo nella manovra di gioco. Dzeko è fondamentale sempre per quello che fa per lui stesso e per quello che permette di fare alla squadra. In generale penso che meriterebbe di essere amato molto di più”.