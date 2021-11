“Chi ha incastrato Maradona?”: lunedì la presentazione del libro

Maradona, un nuovo libro che analizza il controverso controllo antidoping del 1991 dopo Napoli-Bari. Un evento che si rivelò cruciale per il prosieguo della carriera della stella argentina.

Maradona, leggenda del calcio scomparsa il 25 novembre dell’anno scorso, continua a restare nel cuore di tutti gli appassionati di calcio. La sua figura ha trasceso il mero ruolo di calciatore, ed ha ispirato artisti e scrittori a dedicargli opere di vario genere. Musica, dipinti, film: ancora oggi la produzione a lui dedicata continua a fiorire.

Ma le ombre che hanno avvolto la sua vita lasciano ancora delle incertezze in coloro a lui affezionati. In tanti vogliono vederci più chiaro in merito a determinati accadimenti.

Ragion per cui lunedì 8 novembre, alle ore 18, presso la libreria “La Feltrinelli” di Piazza dei Martiri, a Napoli, sarà presentato il libro “L’idolo infranto- Chi ha incastrato Maradona?”.



Nel libro indiscrezioni inedite sugli anni di Maradona a Napoli: dubbi e perplessità sul test antidoping del 1990

“L’idolo infranto- Chi ha incastrato Maradona?” è un libro al cui interno è possibile venire a conoscenza di innumerevoli testimonianze e indiscrezioni inedite. Un’opera che accende i riflettori, con una visuale diversa ed investigativa, sui tanti misteri irrisolti dei 7 anni napoletani del campione argentino. In particolare, il focus si rivolge sul controverso controllo antidoping del 17 marzo 1991, dopo Napoli-Bari, che ha sostanzialmente decretato la fine della carriera di Maradona. I dubbi sul sorteggio, le perplessità sulle modalità delle controanalisi, effettuate in un laboratorio del Coni dell’Acquacetosa con un macchinario sporco di cocaina e condotte da uno staff che, pochi anni dopo, sarà coinvolto in un clamoroso scandalo sul doping. Elementi che danno rendono credibili le ipotesi di complotto ai danni dell’argentino.



Tanti indizi e testimonianze inedite, raccolti nel volume, inducono a pensare che il “sistema calcio”, prima capace di fingersi cieco e sordo, finché c’era da spremere, all’improvviso diventa severo e moralista, quando il succo è finito.

“L’idolo infranto è un’inchiesta rigorosa, che però si legge con l’emozione del thriller e l’indignazione di chi, tifoso e no, vuole riscattare la memoria del più grande giocatore di ogni tempo”.

Maradona, dove vedere la presentazione del nuovo libro e quali ospiti ci saranno

Alla presentazione del nuovo libro di Maradona “L’idolo infranto- Chi ha incastrato Maradona?” saranno presenti, oltre all’autore Marcello Altamura, Gianfranco Coppola (presidente Ussi Nazionale), Antonio Corbo (editorialista “Repubblica”), Francesco Marolda (giornalista e firma storica de “Il Mattino” e del “Corriere dello Sport”). Ci sarà anche il saluto di Diego Armando Maradona junior.

“L’ingresso alla “Feltrinelli” sarà libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Si consiglia la prenotazione inviando una mail a: eventi.napoli2@lafeltrinelli.it (obbligatori il Green Pass e la mascherina)”.