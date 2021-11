Napoli, il gesto non è piaciuto ai tifosi del Legia: piovono fischi

Prima della sfida con il Legia Varsavia in Europa League il Napoli si è inginocchiato: il pubblico polacco ha reagito fischiando gli azzurri.

Praticato per la prima volta dal giocatore di football americano Colin Kaepernick, che intendeva mostrare così il suo dissenso nei confronti delle politiche discriminatorie statunitensi, il gesto di inginocchiarsi (“Taking the knee”) è tornato in auge all’indomani della morte di George Floyd con il movimento Black Lives Matter ed è diventato una presenza costante anche sui campi di calcio europei.

Si tratta di una presa di posizione contro il razzismo che molte squadre ancora oggi eseguono prima del calcio d’inizio. Tra queste il Napoli, che si è inginocchiato prima della sfida contro il Legia Varsavia valida per la 4ª giornata del gruppo C di Europa League. Un gesto che non è stato replicato dagli avversari e che ha scatenato l’ira dei tifosi polacchi.

Il Napoli si inginocchia, fischi della Pepsi Arena

Il pubblico presente alla Pepsi Arena di Varsavia ha reagito al gesto degli azzurri con una raffica di fischi. Una risposta certo non sorprendente considerando l’attuale situazione politica del Paese guidato dal dicembre 2017 dal primo ministro ultranazionalista Mateusz Morawiecki.

Si era parlato molto del “taking the knee” già quest’estate in occasione di EURO 2020, quando alcune squadre si erano inginocchiate prima del calcio d’inizio mentre altre si erano rifiutate di farlo. Anche l’Italia futura campione d’Europa aveva attirato non poche polemiche, non prendendo mai una scelta definitiva e inginocchiandosi soltanto in determinate occasioni.