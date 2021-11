Tegola prima della sosta e niente Nazionale: “È un duro colpo…”

Uno dei più forti attaccanti in circolazione potrebbe essere costretto a fermarsi per un mese: out per la Nazionale, salterà anche il Milan?

Roberto Firmino, 30enne attaccante del Liverpool e della nazionale brasiliana di cui è un punto fermo, può essere senza dubbio inserito nel ristretto gruppo degli attaccanti più forti al mondo. Un giocatore su cui i tecnici contano e che gli avversari temono, capace di fare sempre e comunque la differenza.

Noto per la sua capacità di mettersi al servizio dei compagni, agendo come boa e favorendo gli inserimenti degli attaccanti dalle retrovie, Firmino ha iniziato la stagione 2021/2022 riscoprendosi anche bomber implacabile e mettendo a referto 6 gol in 9 gare. Un momento di grazia che si è momentaneamente interrotto mercoledì sera nella sfida di Champions League vinta contro l’Atletico Madrid.

A poco più di 10 minuti dalla fine, infatti, Firmino è stato costretto a lasciare il campo dopo essersi infortunato al bicipite femorale, un problema che potrebbe costringerlo a un mese di stop. A dirlo è stato lo stesso tecnico del Liverpool Jurgen Klopp: “È un duro colpo e un grave infortunio, parliamo di almeno quattro settimane.”

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Firmino out per la Nazionale: salterà anche il Milan?

Inevitabile anche il forfait al Brasile: per le imminenti sfide di qualificazioni ai Mondiali contro Colombia e Argentina il ct della Seleção Tite ha convocato al suo posto Vinicius Jr. del Real Madrid, mentre al Liverpool Klopp dovrà scoprire le qualità di riserve ormai conclamate come Minamino e Origi.

LEGGI ANCHE>>>Milan, si svuota l’infermeria: due rientri per Pioli in vista del derby

Il giapponese e il belga si giocheranno un posto nel tridente offensivo dei Reds nelle prossime sfide, comprese le ultime due in programma nella fase a gironi della Champions League. Tra queste anche quella in calendario con il Milan il prossimo 7 dicembre a San Siro, gara che potrebbe risultare decisiva per il futuro europeo del Diavolo.