Juve, un Allegri inedito: contro la Fiorentina la decisione che cambia tutto

Allegri valuta la soluzione inedita. L’allenatore della Juventus è prendere una decisione inedita contro la Fiorentina.

La Juventus affronta uno dei momenti più complicati degli ultimi anni, soprattutto in campionato. Si, perchè se è vero che in Champions la squadra di Allegri prosegue il suo percorso a ritmi elevati, confermati anche dalla vittoria conquistata contro lo Zenit in settimane, è anche vero che in terra nazionale qualcosa non quadra.

Due sconfitte consecutive, sommate al pareggio contro l’Inter, vuol dire che la Vecchia Signora non vince da tre partite, un lasso di tempo enorme per una squadra abituata a vincere sempre. Sta proprio all’allenatore toscano provare a cambiare le carte in tavola e cercare di trovare la giusta quadra. Ripartire dalla Champions? L’idea potrebbe essere proprio questa, anche perchè il prossimo match sarà molto complicato da gestire.

Juve, Allegri e la scelta inedita: la prima volta quest’anno

Come detto, è proprio la ricerca della quadra giusta a tenere banco in casa bianconera. La necessità di stabilire degli equilibri chiari, di modo che anche la squadra possa cominciare ad assumere una forma ben strutturata. E proprio in questo senso, contro la Fiorentina potrebbe esserci una scelta importante da parte di Allegri, la prima volta quest’anno.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, Allegri starebbe pensando di schierare in campo contro la Fiorentina lo stesso undici scelto in Champions contro lo Zenit. Sarebbe, per l’allenatore della Juve, la prima volta quest’anno. Una scelta, dunque, che assume un’importanza considerevole.

Confermare la formazione titolare, vorrebbe dire cominciare ad instaurare all’interno della squadra degli equilibri, e dare anche fiducia a determinati uomini in grado di trascinare la squadra in questo momento cosi particolare. E cosi il 4-4-2 con Szczesny, la difesa composta da Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro. Confermati anche Chiesa, McKennie, Locatelli, Bernardeschi, ed in avanti il duo offensivo Morata, Dybala.