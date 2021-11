“Mi dà fastidio”: Juventus, hai sentito Italiano? Annuncio su Vlahovic

Dopo la sconfitta contro la Juventus, Italiano ai microfoni di DAZN ha parlato anche delle voci di mercato su Vlahovic.

La Fiorentina ha perso 1-0 contro la Juventus grazie alla rete segnata da Cuadrado al 91′. Viola sfortunati nell’azione del gol del bianconero, visto la deviazione di Biraghi che ha sorpreso Terracciano. La squadra toscana ha disputato un buon match, ma l’espulsione di Milenkovic al 73′ ha cambiato la gara.

Vincenzo Italiano ha commentato la gara contro i bianconeri ai microfoni di ‘DAZN’: “Espulsione di Milenkovic? Il mio errore è stato quello di averlo avvisato che era stato già ammonito. Gli servirà da lezione. E’ stato un peccato, non stavamo concedendo nulla alla Juventuts“.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Fiorentina, Italiano: “Vlahovic via a gennaio? Questa cosa mi dà fastidio”

L’ex tecnico dello Spezia ha commentato le voci su un possibile trasferimento di Vlahovic alla ‘Vecchia Signora‘: “Perderlo già a gennaio? Non lo so. Stiamo parlando sempre di mercato, ma questa cosa reca sempre fastidio. In questo momento lo vedo concentrato. Oggi ha giocato spalle alla porta, ma anche quello fa parte del lavoro che deve svolgere”.

LEGGI ANCHE >>> “Così è ottimo”: Allegri esulta e blocca il mercato bianconero

Italiano ha poi concluso il suo intervento: “Vlahovic sta dando l’anima, vedremo cosa accadrà e poi ne riparleremo. Ancora una volta abbiamo giocato bene contro una grande, ma non abbiamo portato a casa nessun punto. Meritavamo il pareggio per quanto fatto vedere oggi contro la Juventus“.