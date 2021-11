“Mi auguro non si ripeta”: Adani, messaggio prima del derby

Daniele Adani, durante la trasmissione della RAI ’90esimo minuto’, si è soffermato sul derby tra il Milan e l’Inter.

Tra qualche minuto comincerà il derby tra il Milan ed Inter. I nerazzurri vogliono vincere per accorciare la distanza dal primato, mentre la squadra di Pioli continare il percorso quasi perfetto in campionato. I rosssoneri si vogliono anche rifare dopo il pareggio contro il Porto in Champions League.

Entrambe le squadre vogliono anche approfittare del pareggio del Napoli, che ha fatto 1-1 contro il Verona nelle gare delle 18.00. Daniele Adani, ex giocatore dell‘Inter ed ora opinionista della RAI, si è soffermato sui temi del Derby della Madonnina: “Mi aspetto una sfida di alto livello”.

Adani sul Derby: “Sarà una partita spettacolare”

Adani ha poi continuato il suo intervento: “Mi auguro che non si ripeta lo spettacolo di Inter-Juventus. Si sfidano una squadra che ha una storia di 22 mesi, il Milan, che si sta giocando lo Scudetto con pieno merito, ed un team che ha una storia di quattro anni e mezzo. Quello che sta facendo Inzaghi parte da Spalletti e diventa vincente con Conte“.

L’ex calciatore ha poi concluso: “Al Milan manca Theo Hernandez, che è un giocatore che fa la differenza. L’Inter, invece, ha due calciatori che possono cambiare l’andamento della gara dalla panchina. Sarà una partita spettacolare. L’Inter, ovviamente, è tra le due ad avere più da perdere. Se non dovesse vincere questa sera, non avrebbe vinto ancora con una big”.