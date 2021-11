Sky o DAZN? Dove vedere Milan-Inter, il Napoli e la Roma oggi

Giornata di Derby di Milano: c’è dunque grande attesa per i match di questa 12ª giornata di Serie A. Ecco dove vedere le gare, divise tra Sky e DAZN.

Con i match di quest’oggi si concluderà anche la 12ª giornata di Serie A. Dopo la vittoria ottenuta, di misura per 1-0, ieri dalla Juventus contro la Fiorentina e dall’Atalanta contro il Cagliari (1-2), oggi si preparano a scendere in campo, tra le altre, anche Milan, Inter, Napoli, Roma e Lazio. C’è grande attesa soprattutto per il Derby di Milano, che è previsto per questa sera alle 20:45. Non resta quindi da capire come, per questa domenica, siano state divise le gare tra i canali di Sky e DAZN.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Sky o DAZN? Dove vedere Milan-Inter e le altre gare di quest’oggi

Attesa per questa sera c’è, dunque, la sfida dal sapore di rivalità storica tra Milan e Inter. Ma non sono queste le uniche squadre che oggi scenderanno in campo. Occhio allora al Napoli e alla Lazio impegnate in casa e alla Roma impegnata in trasferta. Ecco, quindi, le partite previste per oggi e dove poterle vedere in diretta da casa.

LEGGI ANCHE >>> Mazzarri fa un appello a Dio su Dazn dopo la sconfitta con l’Atalanta

Venezia – Roma, ore 12:30 visibile sia su DAZN sia su Sky al canale 251

Sampdoria – Bologna, ore 15:00 visibile su DAZN

Udinese – Sassuolo, ore 15:00 visibile su DAZN

Lazio – Salernitana, ore 18:00 visibile su DAZN

Napoli – Verona, ore 18:00 visibile su DAZN

Milan – Inter, ore 20:45 visibile su DAZN