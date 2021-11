Napoli, brutte notizie per Spalletti: ancora un forfait per il big

Problemi per Luciano Spalletti in vista di Napoli-Verona. Negli azzurri mancherà Faouzi Ghoulam, fermato in extremis.

La dodicesima giornata di Serie A vede il Napoli impegnato in un match delicato e molto importante contro il Verona, squadra rivelazione guidata da Igor Tudor. I veneti sono reduci da vittorie contro Juve e Lazio e cercano un nuovo ‘colpaccio’. Negli azzurri c’è stata una defezione dell’ultimo minuto.

Come comunicato sui propri profili dal Napoli il difensore Faouzi Ghoulam non sarà a disposizione per il match che andrà in scena alle ore 18. Il calciatore ha avuto problemi nella notte a causa di una gastroenterite.

🏥 @GhoulamFaouzi lascia il ritiro e non sarà a disposizione per il match #NapoliVerona per un episodio di gastroenterite accusato durante la notte. 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/3CMIAPXNr0 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 7, 2021

Napoli, problemi in difesa per Spalletti

Ghoulam non sarà però l’unica assenza importante per Spalletti che deve fare i conti con una difesa ‘contata’. L’assenza più importante è senza dubbio quella di Kalidou Koulibaly, squalificato dopo l’espulsione ricevuta nell’ultimo match contro la Salernitana.

Oltre a Ghoulam e Koulibaly è confermata l’assenza tra i convocati dell’infortunato Kostas Manolas. La squadra azzurra è in totale emergenza e Spalletti dovrebbe schierare la difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui.