Juventus, Allegri accontentato: pronto il rinnovo per il suo pupillo

Dopo il gol decisivo contro la Fiorentina, Cuadrado sta per rinnovare il contratto fino al 2024 con la Juventus.

Dopo le due sconfitte consecutive contro il Sassuolo e contro il Verona, la Juventus ha battuto la Fiorentina di Italiano grazie al gol di Cuadrado nei minuti di recupero. I bianconeri hanno sofferto per tutto il match, dove non sono riusciti ad essere pericolosi fino all’espulsione di Milenkovic al 73′.

La Juventus è all’ottavo posto in classifica, in compagna di Fiorentina e Bologna, a quattro punti dal quarto posto occupato dall‘Atalanta. C’è ancora molto da lavorare per Allegri, ma sicuramente la vittoria contro i viola è stata una bella boccata d’ossigeno per tutto il gruppo juventino.

Juventus, è fatta per il prolungamento del contratto di Cuadrado

Cuadrado è stato il migliore in campo contro i gigliati, dimostrando ancora una volta la sua importanza per la Juventus. Come quanto riportato dal quotidiano ‘Leggo’, il colombiano prolungherà il contratto con i bianconeri fino al 2024. Il laterale percepirà 5 milioni di euro a stagione.

Rinnovo importante per l’ex Chelsea, nonostante i 33 anni compiuti lo scorso maggio. Notizia che farà molto felice Allegri, visto che Cuadrado è tra i suoi fedelissimi. A breve ci sarà anche l’annuncio del rinnovo di Dybala, che ha ribadito il suo amore per la Juventus con l’omaggio a Platini dopo il gol allo Zenit.