Juve, la Fiorentina ha deriso Chiesa con un video surreale

La Fiorentina accusa Federico Chiesa di essere un tuffatore: l’ex viola accostato a Tania Cagnotto. Il video diventa virale su Tik Tok.

Ha fatto discutere, e non poco, il video ironico postato dalla Fiorentina sul proprio profilo Tik Tok. Il club viola, molto attivo sul noto social network cinese, ha fatto dell’interazione con gli utenti e di contenuti esilaranti il proprio punto di forza. Stavolta, però, gli addetti alla comunicazione hanno commesso un mezzo passo falso. Almeno a detta del web che si è scatenato nelle ultime ore. Durante la sfida contro la Juventus, Nikola Milenkovic della Fiorentina è stato espulso per un presunto fallo su Federico Chiesa, ex del match tra le altre cose.

Fiorentina, caos per il video ironico su Chiesa

“Eccola Tania Cagnotto“: un audio con la voce di Stefano Bizzotto è finito sui social del club toscano che ha ironizzato sul fallo di Milenkovic su Chiesa. Una provocazione chiara per indicare Chiesa come un tuffatore. L’ex viola, già in passato, era stato additato come tale dai tifosi e dagli allenatori avversari.

Il club viola, dopo aver accostato il calciatore della Juve alla tuffatrice italiana Tania Cagnotto, è finito nell’occhio del ciclone. Sul web è scoppiato il caos, tanto che dall’account dei toscani è sparita la clip ‘incriminata’.