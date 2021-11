Juventus, dal ritiro della Nazionale è arrivata una buona notizia

Buone notizie per la Juventus di Allegri. Szczesny sembra aver recuperato dal problema al costato: si allena con la Nazionale polacca.

Dopo le ultime brutte prestazioni in campionato, la Juventus di Massimiliano Allegri sembra essersi messa sulla giusta carreggiata. I bianconeri, reduci dalla vittoria contro la Fiorentina grazie alla rete di Cuadrado, hanno ancora qualche difficoltà. Ma il risultato positivo è finalmente arrivato. Un altro problema delle ultime settimane è stata sicuramente l’infermeria piuttosto affollata. Adesso anche l’allarme infortuni sembra migliorare.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, infortunio Szczesny: il portiere in campo con la Nazionale

Solo Giorgio Chiellini e Mattia De Sciglio sono out. Il capitano bianconero è alle prese con alcune noie muscolari, mentre il secondo ha riportato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il rientro in campo, inizialmente previsto contro la Lazio dopo la pausa delle Nazionali, è da valutare.

LEGGI ANCHE >>> Allarme Inter, la Nazionale mette in apprensione Inzaghi

Chi invece sembra aver già recuperato è Wojchech Szczesny. Il portiere bianconero, out contro la Fiorentina per un problema al costato, pare aver superato l’infortunio. L’estremo difensore della Juventus, infatti, è in ritiro con la Nazionale polacca allenata da Paulo Sousa, pronto per la doppia gara contro Andorra e Ungheria.