“La FIFA faccia qualcosa”: PSG, Leonardo infuriato su Messi

Messi è infortunato, ma comunque è stato convocato dall’Argentina. Leonardo si è scagliato contro questa decisione.

Il PSG ha vinto sabato contro il Bordeaux grazie alla doppietta di Neymar e alla rete segnata da Mbappé. La squadra di Parigi sta dominando la Ligue 1, dove ha dieci punti di vantaggio sul Lens secondo. Pochettino ha fatto a meno di Messi sia contro il Lipsia in Champions League sia contro la squadra di Petkovic.

L’ex Barcellona sta tempo stava giocando con un problema al ginocchio sinistro e contro il Lille è stato costretto ad uscire durante l’intervallo. Le condizioni di Messi non stanno migliorando in queste settimane, anzi. Nonostante tutto questo, la ‘Pulce’ è stato convocato dalla sua Argentina.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

PSG, Leonardo sulla convocazione di Messi: “Non siamo assolutamente d’accordo”

Il ct Scaloni ha convocato Messi per le gare, valide per la qualificazione al prossimo Mondiale dell’anno prossimo, contro l‘Uruguay ed il Brasile. Leonardo, direttore sportivo del PSG, ha mostrato tutta la sua contrarietà in alcune dichiarazioni rilasciate al quotidiano transalpino ‘Le Parisien’:

LEGGI ANCHE >>> “Vergognoso, Donnarumma fa Mess”: in Francia sono furiosi

“Messi convocato dall’Argentina? Non siamo assolutamente d’accordo a lasciar andare un calciatore che non sta bene fisicamente o che sta effettuando un processo di riabilitazione per ritornare da un infortunio. Tutto questo non ha senso e questo tipo di situazioni devono essere regolate da una normativa Uefa”.