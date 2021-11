“Ho avuto…”: Milan, l’annuncio di Ibrahimovic sull’addio

In ritiro con la Nazionale svedese Zlatan Ibrahimovic ha parlato in conferenza del possibile addio definitivo al mondo del calcio.

Dopo il derby disputato con la maglia del Milan l’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic ha rivelato alcuni aneddoti dal ritiro della Nazionale. Il calciatore ha parlato delle sue condizioni fisiche ed è tornato sulla possibile data del suo ritiro. Riguardo i recenti e frequenti infortuni il centravanti ha dichiarato:

“Ho avuto più infortuni del solito nell’ultima stagione, questo è perché quando sentivo fastidio non ho mai pensato a giocare con calma: ho sempre dato il massimo, questa è la mia mentalità. Dopo i 30 anni mi sono accorto che i dolori fisici non se ne vanno: si spostano e basta. Al Milan ho un fisioterapista che mi segue 24 ore al giorno e interviene per ogni minima cosa”.

Milan, Ibrahimovic e la situazione sul suo addio al calcio

A 40 anni ormai si rincorrono le voci sul possibile addio al calcio ed il talento svedese ha parlato ‘a cuore aperto’ spiegando:

“Ritiro? Ancora devo decidere quando effettivamente voglio smettere. Voglio continuare il più possibile senza pensarci, io vado avanti e giocherò fin quando vengo chiamato”.