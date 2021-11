Supercoppa, rebus per la sede: Dal Pino esce allo scoperto

Il presidente della Lega Serie A, Dal Pino, ha parlato della sede in cui si svolgerà la finale per la Supercoppa italiana tra Inter e Juve.

La Supercoppa italiana, per quest’anno, sarà contesa tra Inter e Juventus. I nerazzurri, campioni d’Italia, infatti, sfideranno i bianconeri, vincitori dell’ultima edizione della Coppa Italia. La sede in cui la finale si svolgerà, ad oggi, non è però ancora nota. O meglio, non è stata ancora confermata. Ci sono due ipotesi in particolare ma i diversi organi stanno cercando di comprendere al meglio quale possa essere la soluzione migliore per tutti. Per questo motivo, il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha parlato proprio di questo argomento ai microfoni di ‘La Politica nel Pallone’ su ‘Gr Parlamento’.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Supercoppa italiana, la risposta di Dal Pino sulla sede per la sfida tra Inter e Juve

Queste le parole rilasciate dunque da Dal Pino: “L’amministratore delegato De Siervo è stato in Arabia Saudita la settimana scorsa, in questo momento le alternative sono giocare a Milano o in Arabia Saudita. Questa settimana avremo un Consiglio di Amministrazione e dovremo prendere una decisione finale. Sapremo dopo giovedì“.

LEGGI ANCHE >>> Newcastle, ‘caccia’ conclusa: adesso è ufficiale il nuovo allenatore

L’idea, trapelata nei giorni scorsi, era stata quella di far svolgere il big match in Italia, più precisamente a San Siro, per evitare anche che i giocatori affrontassero un viaggio comunque impegnativo. Ad oggi, però, non vi è ancora nulla di certo e una risposta potrebbe arrivare solo tra qualche giorno, presumibilmente appunto dalla giornata di giovedì.