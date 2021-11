“Gli costerà caro…”: tra la Juventus e Pirlo, Sacchi non ha dubbi

Ospite a Tiki Taka Arrigo Sacchi si è espresso sul possibile futuro di Andrea Pirlo come allenatore: “Un errore accettare la Juventus.”

Nei giorni scorsi il nome di Andrea Pirlo è tornato d’attualità in Serie A. L’ex tecnico della Juventus è stato infatti accostato prima al Genoa, che poi ha scelto Shevchenko, quindi alla Sampdoria che però alla fine ha deciso di rinnovare la fiducia a Roberto D’Aversa.

Dopo la stagione tra luci e ombre passata alla guida della Vecchia Signora, dove Supercoppa, Coppa Italia e 4° posto non sono bastati per guadagnarsi la conferma, Pirlo resta così in attesa di una chiamata per rilanciarsi come allenatore e dimostrare tutto il suo valore.

La scelta di accettare la panchina della Juventus, dove fu chiamato improvvisamente in sostituzione di Maurizio Sarri e senza aver mai guidato nemmeno una formazione giovanile, rischia di pesare sul suo futuro. Questo almeno è il parere di un grande della panchina come Arrigo Sacchi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Sacchi avvisa: “Per Pirlo un errore accettare la Juventus”

Ospite di Tiki Taka, il famoso “vate di Fusignano” ha infatti sottolineato come la scelta di accettare la panchina della Juventus sia stato un errore senza se e senza ma. Un errore che Pirlo potrebbe pagare caro in futuro, lasciando intendere che non sarà semplice per lui ripartire.

“Nella Juventus erano presenti giocatori molto più adatti alle idee di Allegri che alle sue. Ha accettato per ambizione, ma era molto difficile che potesse andar bene. Può sempre rientrare nel mondo del calcio, ma ci vorrà un po’ di fortuna. Il suo è stato un errore che potrebbe costargli caro.”

LEGGI ANCHE>>>“Condannato, tutto deciso”: Donnarumma, a Parigi emettono sentenza

Andrea Pirlo ha concluso la sua prima – e fino a oggi unica – stagione come allenatore guidando la Juventus al 4° posto in campionato e alla conquista di Supercoppa Italiana e Coppa Italia, registrando 34 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte in 52 partite.