Ronaldo, Agnelli può sorridere: in Inghilterra è già caos

Cristiano Ronaldo continua ad andare a segno, ma il Manchester United fatica. In Inghilterra piovono le critiche per il portoghese.

Dopo la cessione di Cristiano Ronaldo in estate la Juventus sta faticando a decollare. Allo stesso tempo il campione portoghese non sta vivendo un momento semplice all’interno del Manchester United. La squadra guidata da Ole Gunnar Solskjaer è in difficoltà sia in Champions League che in campionato dove al momento si trova fuori dalla zona europea e nonostante le reti del cinque volte Pallone d’Oro.

Nove reti in tredici partite sono un ottimo ‘bottino’ a livello personale, ma non bastano per salvaguardare la storica squadra inglese e dall’Inghilterra sono arrivate le prime pesanti critiche alla stella lusitana.

Grandi critiche in Inghilterra per Cristiano Ronaldo

Nel corso del programma TalkSport l’ex presidente del Crystal Palace Simon Jordan ha criticato duramente la scelta dei Red Devils di acquistare l’asso portoghese in estate, acquisto definito dalla Juve per 15 milioni di euro. Jordan ha chiarito:

“Gli acquisti di calciatori come Cristiano Ronaldo servono a portare click e marketing, ma ormai non sono utili al fine di vincere trofei di squadra”.