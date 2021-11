“È sempre a terra”: Chiesa, attacco in diretta dall’ex Juve

L’ex difensore Bruno ha attaccato l’attaccante della Juventus Federico Chiesa a ‘Tiki Taka’: “Ha rotto, va sempre giù come i soliti noti”

Prima la storia della Fiorentina in cui gli dava del “Tania Cagnotto”, ex tuffatrice italiana, poi le parole di Pasquale Bruno, ex difensore di Serie A. Federico Chiesa ha ricevuto due attacchi frontali a distanza di poche ore. Mentre i viola hanno cancellato rapidamente il post tornando sui propri passi, le parole ruvide del leccese a ‘Tiki Taka – La Repubblica del pallone’ rimangono.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

“Sta sempre a terra”, il duro attacco di Pasquale Bruno a Federico Chiesa

Poche parole ma abbastanza significative quelle espresse dall’ex difensore di San Donato di Lecce Pasquale Bruno. Il pugliese, intervenuto nel corso della trasmissione ‘Tiki Taka – La repubblica del pallone’ ha sferrato un colpo frontale al calciatore della Juventus e della Nazionale Federico Chiesa, finito nell’occhio della critica per la facilità con cui va giù dopo i contrasti. “L’arbitro ha aspetta il momento giusto. Chiesa ha rotto, sta sempre per terra come i soliti noti”, ha detto l’ex Torino.

L’attaccante, ex della partita nel confronto di sabato, ha causato l’espulsione di Milenkovic quando il punteggio era ancora sullo 0-0 consentendo alla sua squadra di giocare in superiorità numerica nell’ultimo tratto del match dell’Allianz Stadium. Vantaggio numerico che poi ha contribuito a generare l’1-0 realizzato nel recupero da un altro ex dell’incontro, Juan Cuadrado.

LEGGI ANCHE >>> Inter in ansia per Dzeko: Inzaghi ha ancora una speranza

Nel corso della sua carriera, Pasquale Bruno ha vestito le maglie di vari club. Ha indossato le casacche di Lecce, Como, Juventus, Torino e Fiorentina mentre all’estero ha giocato inoltre nel Regno Unito, dove ha militato in Scozia, nell’Hearts, e in Inghilterra, nel Wigan.

Ricordato come un difensore roccioso e molto ruvido. Un espulsione patita in un derby quando giocava nel Torino gli è costata una squalifica di otto giornate. Questa volta per il tackle su Chiesa non ci sarà nessun arbitro né giudice sportivo che interverrà.