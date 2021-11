“Messi può tornare nel 2023”: ora il Barcellona ha un asso nella manica

Xavi è il nuovo allenatore del Barcellona. L’ex calciatore potrebbe essere la chiave per far ritornare Messi in blaugrana.

Prima dello stop per la pausa delle nazionali, il Barcellona ha pareggiato 3-3 contro il Celta Vigo. Questo risultato ha fatto tanto rumore soprattutto perché i blaugrana ad inizio secondo tempo vincevano 0-3. I catalani sono staccatissimi in classifica, dove sono noni ad undici punti dal Real Socieadad primo.

Nelle ultime gare, tra campionato e Champions, sulla panchina del Barcellona si è seduto Sergi. Il tecnico della squadra B catalana aveva preso il posto dell’esonerato Koeman in attesa dell’arrivo di Xavi. L’ingaggio dell’ex calciatore ha già riportato entusiasmo in un ambiente martoriato sia dai debiti che dagli ultimi risultati.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Barcellona, l’arrivo di Xavi può far tornare Messi

Come quanto riportato da ‘Marca’, l’arrivo di Xavi potrebbe far tornare Messi al Barcellona. Il contratto del calciatore con il PSG scadrà nel 2023 e l’argentino potrebbe pensare di tornare nel club catalano con l’ex compagno di squadra come allenatore. La ‘Pulce’ è sbarcato a Parigi la scorsa estate dopo il mancato rinnovo con i blaugrana.

LEGGI ANCHE >>> “È un’altra sfida: Donnarumma, il rivale parla chiaro

Messi con il PSG ha giocato otto partite, dove ha segnato, solo in Champions League, tre gol. Il fuoriclasse è out per un infortunio al ginocchio sinistro, ma comunque è stato convocato dall‘Argentina. La chiamata di Scaloni ha scatenato l’ira di Leonardo: “Non siamo assolutamente d’accordo, la FIFA dovrebbe intervenire”.