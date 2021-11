Milan, Maldini non cambia idea: le richieste sono troppo alte

Il rinnovo di Kessié col Milan resta bloccato: le pretese dell’entourage del calciatore sono troppo alte. Maldini e Massara non cambiano idea.

Il Milan di Stefano Pioli è alle prese, da diverso tempo, con una gatta da pelare. Il rinnovo di Franck Kessié è ancora in alto mare. Le pretese del senatore del club rossonero restano piuttosto alte. Il gap tra la domanda dell’entourage del calciatore e l’offerta della società resta concreto. Paolo Maldini e Frederic Massara, però, non hanno intenzione di stravolgere i piani della società. Il Milan, infatti, non pare intenzionato ad accogliere le richieste del calciatore, considerate troppo esigenti.

Rinnovo #Kessie.

Il Milan ha offerto 6,5 milioni di euro, ma la richiesta dell'entourage del giocatore è invece molto alta e sfiora addirittura i 9 milioni.

La linea di Paolo Maldini non cambia.

Se Kessié non abbasserà queste pretese, non stravolgeranno i parametri. @SkySport — Angelo Mangiante (@angelomangiante) November 9, 2021

Calciomercato Milan, le ultime sul rinnovo di Kessié

Angelo Mangiante, giornalista di ‘Sky Sport’, ha riferito le ultime novità circa il rinnovo contrattuale di Franck Kessié.

