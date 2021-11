L’Inter pensa allo ‘scontento’ del Sassuolo per gennaio

C’è un grande talento, che gioca nel Sassuolo, oggi scontento e occasione di mercato per l’Inter in vista di gennaio: i nerazzurri ci provano

Un solo gol, all’esordio, poi tante insufficienze e prestazioni al di sotto delle proprie aspettative. Giacomo Raspadori non brilla come avrebbe voluto e sperato, lo scorso anno dietro Caputo segnava spesso, oggi titolare – o alternandosi con Scamacca nel ruolo di centravanti – non riesce a brillare, sta forse pagando la pressione e pensa già al futuro.

L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ fa sapere che l’Inter, che aveva puntato su di lui già in passato, riflette sul suo acquisto in vista della prossima finestra dei trasferimenti. A gennaio potrebbe tornare all’assalto di Raspadori approfittando del suo malumore e di un malessere legato al proprio rendimento.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, ipotesi Raspadori

Raspadori, classe 2000, non riesce ad emergere. L’Inter bussa alla porta del Sassuolo. Un’idea nata per due motivi: il suo umore e la possibilità che Sanchez, che ha un ingaggio pesante, possa partire a gennaio. In quel caso si libererebbe una casella che potrebbe essere occupata proprio dal centravanti di Dionisi.

LEGGI ANCHE >>> “Fanno il gioco delle tre carte”: Lapo, attacco social a DAZN

In questa stagione Raspadori è partito come prima punta, poi ha giocato come trequartista quando mancava Djuricic e ora con il rientro dell’ex Benevento potrebbe tornare a fare panchina. Aveva altre aspettative all’inizio dell’anno, con l’addio di Caputo era convinto di poter diventare il nuovo riferimento dell’attacco. Non aveva fatto i conti con Scamacca e con una flessione improvvisa e inaspettata. Che dovrà pur passare, prima o poi…