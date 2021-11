“Ci penso, non lo nego”: Pallone d’Oro, l’italiano esce allo scoperto

Tra una ventina di giorni sarà assegnato il Pallone d’Oro e Jorginho, in un’intervista a Globo Esporte, ha parlato di questa possibilità.

L’Italia di Mancini venerdì è attesa dalla sfida fondamentale contro la Svizzera per qualificarsi al Mondiale dell’anno prossimo in Qatar. Le due squadre hanno entrambe 14 punti, ma gli azzurri sono in vantaggio dal punto di vista della differenza reti dove hanno due gol di vantaggio rispetto agli elvetici.

La Nazionale poi giocherà contro l’Irlanda del Nord il lunedì successivo. Nella testa di alcuni giocatori di Mancini c’è anche il Pallone d’Oro. Infatti, ben cinque azzurri sono tra i candidati alla vittoria: Jorginho, Bonucci, Donnarumma, Chiellini e Barella. Il calciatore del Chelsea è stato intervistato da ‘Globo Esporte’:

Jorginho: “Pallone d’Oro? Sarei ipocrita a non pensarci”

“Pallone d’Oro? Non voglio crearmi aspetttative, ma è impossibile non pensarci. Sarei ipocrita a dire il contrario. Se dovesse succedere, sarebbe meraviglioso. In caso contrario non mi lamenterei. Mi sto concentrando su altro e poi sono stato già premiato come miglior giocatore da parte dell’Uefa”.

Jorginho ha poi concluso il suo intervento: “Rimango con i piedi per terra. Non penso che spetti a me dire se vincerò o meno il Pallone d’Oro, ma credo che così si potrebbe dimostrare che vengono considerati tutti i calciatori e non solo quelli più importanti. Sarebbe un qualcosa in più per dire che non ci sono solo i gol segnati“.