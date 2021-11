Allegri e il piano Kaio Jorge per la seconda parte di stagione

Allegri potrebbe puntare concretamente su Kaio Jorge in vista della seconda parte di stagione. Il tecnico sarebbe pronto a inserire l’attaccante brasiliano nella lista della Champions League

Kaio Jorge nuovo protagonista della Juventus. Potrebbe essere questo il piano bianconero in vista della seconda parte di stagione. L’attaccante brasiliano proverà a scalare le gerarchie e a convincere il proprio tecnico a puntare con costanza su di lui. Dal canto suo, Allegri, ha ribadito la grande stima nel giovane attaccante in maglia numero 21.

Difficilmente Kaio Jorge diventerà subito titolare, ma non è escluso che il brasiliano possa scavalcare Kean nelle gerarchie offensive. Il suo processo di crescita potrebbe prevedere anche l’inserimento in lista Champions per la seconda parte della competizione.

Allegri promuove Kaio Jorge: sarà inserito in lista Champions, fuori Ramsey?

Il tecnico della Juventus starebbe valutando l’inserimento di Kaio Jorge in lista Champions in vista della seconda parte di stagione. A fargli posto potrebbe essere proprio Ramsey, sempre più lontano dai bianconeri e pronto a dire addio a gennaio con ipotesi rescissione.

Kaio Jorge proverà a scalare le marce per cercare di convincere il proprio allenatore a puntare su di lui dopo un buon impatto sul campionato italiano. Il giudizio di Allegri è stato molto chiaro: “E’ un giocatore sveglio che sa giocare bene a calcio”.