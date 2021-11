Juventus, Kean e l’investimento da punto interrogativo: i possibili scenari

Kean alla Juventus, un nuovo matrimonio ricco di attese, ma che per il momento non si è rivelato all’altezza delle aspettative della dirigenza bianconera: occhio ai possibili scenari in vista del futuro

Kean, attualmente fermo ai box per infortunio, potrebbe ritagliarsi un ruolo da attore principale nel corso della seconda parte di stagione. L’ex PSG, dopo i primi mesi decisamente deludenti, proverà a convincere Allegri a puntare ancora su di lui nel tentativo di mettere in difficoltà il tecnico bianconero con un possibile ballottaggio con Morata.

L’attaccante tornerà a disposizione già dopo la sosta per le Nazionali e potrebbe scalare le marce nel tentativo di giustificare la spesa da oltre 30 milioni per il suo cartellino. Qualche infortunio di troppo e tanta concorrenza offensiva. Kean dovrà pedalare con grande sacrificio per cercare di scalare le gerarchie.

Kean-Juventus, un matrimonio pronto al decollo

Kean proverà a ribaltare le gerarchie offensive di Allegri nel tentativo di convincere il tecnico a puntare su di lui. Operazione complicata, ma non impossibile, considerato anche il periodo altalenante di Morata. Escluso un addio a gennaio dell’ex Everton e PSG: Kean rappresenterà presente e futuro in casa bianconera.

Cosa manca all’attaccante classe 2000 per il definitivo salto di qualità? La sensazione è che spesso manchi di convinzione e determinazione, aspetti che avrà modo di migliorare già dalla 13^ giornata, quando Kean tornerà a disposizione di Allegri per cercare di riprendersi la Juventus in maniera definitiva.