Milan, Maldini ha già individuato l’attaccante del futuro

Il Milan è primo in classifica e punta decisamente allo Scudetto, ma Maldini guarda anche al futuro: monitorando le prestazioni di Colombo.

Dopo il pareggio nel Derby, il Milan ha dimostrato per l’ennesima volta la propria forza. I rossoneri hanno sofferto l’Inter per settanta minuti, ma poi hanno sfiorato più di una volta, soprattutto con il palo di Saelemaekers, il gol vittoria. La squadra di Pioli si è confermata in vetta in compagnia del Napoli.

Al termine della sosta, i rossoneri sfideranno la Fiorentina di Italiano e Vlahovic al Franchi. Non sarà una gara facile per il Milan, che comunque potrebbe approfittare dello scontro diretto tra Inter e Napoli. Maldini e Massara non pensano solo alla stagione in corso, ma anche al calciomercato per il futuro.

Milan, Maldini segue con attenzione le prestazioni di Colombo con la Spal

Come quanto riporato da ‘Tuttosport’, i due dirigenti del Milan stanno seguendo le prestazioni di Lorenzo Colombo. L’attaccante, classe 2002, è di proprietà del team meneghino, ma quest’anno è stato ceduto in prestito alla Spal in Serie B. Il giovane centravanti potrebbe far già parte della rosa dell’anno prossimo.

Colombo prenderebbe il posto di Pellegri, ovvero la punta di riserva dietro a Giroud ed Ibrahimovic. Il calciatore avrebbe il tempo di crescere dietro a due giocatori che sono quasi al termine della loro carriera. L’attaccante ha giocato 12 partite con la Spal, segnando già 5 gol ed il futuro sembra essere tutto dalla sua parte.