Mourinho, brutta reazione alla consegna del Tapiro: “È successo ancora”

Striscia la Notizia raggiunge Mourinho per consegnarli il tapiro: lo Special One non lo ritira e scappa via senza rilasciare dichiarazioni.

Non è un momento positivo per la Roma di José Mourinho. La figuraccia in Norvegia contro il Bodo Glimt ha dato il via ad una striscia per niente positiva e poco esaltante. Per questo motivo, adesso, lo Special One è chiamato a strigliare i suoi ed a svoltare la stagione che rischia di diventare un fallimento.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Mourinho rifiuta il tapiro di Striscia la Notizia

Raggiunto da Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, l’allenatore della Roma doveva essere ‘premiato’ con il celebre tapiro d’oro. Così non è stato, perché Mourinho, il primo ‘trofeo’ della stagione ha deciso di non ritirarlo.

LEGGI ANCHE >>> “Inzaghi dice stupidaggini”: Dzeko, il vice CT sbotta in conferenza

Raggiunto nella capitale, l’allenatore della Roma non ha voluto ritirare il premio e l’ha rispedito al mittente. Nessun commento dopo le ultime prestazioni negative in campionato e le brutte figure in UEFA Conference League. Era già accaduto il 23 gennaio 2009, quando sedeva sulla panchina dell’Inter. Insomma, al tecnico portoghese il tapiro proprio non va giù.