PSG, doppia sfortuna: Pochettino in ansia per i due big

Continua il momento sfortunato per il PSG e per Pochettino. La sosta per le nazionali rischia di mietere altre due vittime illustri: Draxler e Wijnaldum.

La pausa nazionali è sempre un momento di grande apprensione per i club. Un infortunio rimediato durante i match con le selezioni nazionali e le ripercussioni rischiano di pesare e non poco anche sul campionato e sugli obiettivi dei club.

Una delle squadre più in ansia in questo momento è il PSG. A dispetto dell’ampiezza e della qualità della rosa, Pochettino deve fare i conti con un’infermeria abbastanza affollata. Come se non bastasse le recenti notizie che arrivano dal fronte nazionali non tutt’altro che positive.

Già Julian Draxler aveva lasciato quest’oggi il ritiro della Germania per problemi muscolari. A ciò si aggiunge anche Georginio Wijnaldum che, come riporta il Telegraaf non si è allenato con il gruppo in vista del match tra la sua Olanda e il Montenegro.

PSG, quanti infortuni! Pochettino in difficoltà

Come detto la situazione infermeria per il PSG non è delle migliori. Tra lungodegenti e in recupero Pochettino deve fare i conti con diverse defezione. Se da un lato la pausa per le nazionali potrebbe servire per il pieno recupero di alcuni giocatori, dall’altro, come nel caso di Draxler e Wijnaldum c’è il rischio di nuovi ko.

Il PSG quindi resta vigile per capire bene le condizioni sia del tedesco sia dell’olandese. In questo momento, ma soprattutto in vista degli importanti match di Champions, i due diventano pedine fondamentali la cui assenza, nonostante un rosa che può vantare gente del calibro di Messi, Neymar, Mbappè ed altri, complicherebbe e non poco i piani di Pochettino.