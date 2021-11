“Poteva arrivare alla Samp”: Roma, la rivelazione inaspettata sul bomber

Sabatini ha rivelato di aver provato a portare Abraham alla Sampdoria, il diesse ha inoltre rassicurato i tifosi della Roma: “E’ fortissimo”

Cinque gol e quattro legni colpiti per Tammy Abraham da quando è cominciata la sua avventura italiana nella Roma. L’attaccante inglese si è sbloccato dopo un periodo di digiuno contro il Venezia. Un gol tuttavia che non ha consentito alla squadra di José Mourinho di tornare con i tre punti dalla Laguna. Il periodo negativo dei giallorossi si ripercuote pure su di lui ma c’è chi è pronto a giurare sulle sue capacità e sulle prospettive del ventiquattrenne inglese che al di là di qualche errore ha già dato un saggio abbastanza ampio del suo repertorio. Questi è Walter Sabatini, che ha da poco risolto il suo contratto con il Bologna. L’ex direttore sportivo di Marsciano ha parlato del calciatore inglese nel corso del suo intervento a ‘New Sound Level’. Nel corso del suo passaggio in onda ha fatto una rivelazione importante.

Roma, Sabatini rassicura su Abraham: “Diventerà un massacratore, provai a portarlo alla Sampdoria”

Il direttore sportivo sessantaseienne, con un passato alla Roma dal 2011 al 2016, ha dato ampie rassicurazioni sul valore di Tammy Abraham. In prospettiva futura, Sabatini ha speso parole molto belle sull’attaccante inglese. “Attaccarlo per i pochi gol segnati fino a questo momento ci può stare ma ha potenzialità enormi ed è impossibile non notare il grande lavoro che svolge in campo. Diventerà un massacratore del campionato e delle difese avversarie ma ovviamente ha bisogno di tempo per esplodere”, ha detto a ‘New Sound Level’. Ha inoltre aggiunto un piccolo retroscena di quando era alla Sampdoria tra luglio 2018 e aprile 2019: “Provai a strapparlo al settore giovanile del Chelsea per portarlo in blucerchiato perché si vedeva fosse un calciatore con qualità superiori ma la Sampdoria non esercitò un fascino abbastanza stuzzicante per lui che quindi preferì rimanere in Inghilterra. Ha grandissime doti tecniche, diventerà un calciatore veramente forte e secondo me già lo è ora. Sa fare tutto”.

La Roma in estate è riuscito a strapparlo al Chelsea per circa 40 milioni di euro. Nella compagine inglese, nell’ultimo anno Tammy Abraham ha trovato poco spazio. La sua cessione ha consentito ai ‘Blue’ di reperire il denaro per dare l’assalto a Lukaku.

Il calciatore inglese di origini nigeriane ha firmato con i giallorossi un contratto fino al 2026.