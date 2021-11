“Ronaldo al Barcellona, è il momento giusto”: l’ex dirigente a sorpresa

L’ex membro del CdA del Barcellona Toni Frexia ha suggerito al club l’ingaggio di Cristiano Ronaldo: una suggestione irrealizzabile.

Il Barcellona sta attraversando uno dei momenti più difficili nella sua lunga e gloriosa storia: naufragato il progetto tecnico legato a Ronald Koeman, sostituito recentemente dalla bandiera Xavi, i blaugrana sono in forte difficoltà dal punto di vista economico e tecnico, al 9° posto nella Liga dove non vincono da 4 giornate.

La stagione attuale, la prima dopo 15 anni senza la stella Lionel Messi, è iniziata tra mille difficoltà. Con l’addio della sua icona il Barça ha subito un grave danno d’immagine e tecnico, neanche parzialmente colmato con l’arrivo di Sergio Aguero che anzi è stato fermato recentemente da problemi di salute.

Una situazione difficile per cui non esistono, come prevedibile, soluzioni semplici. Eppure per qualcuno il modo di uscire dalla crisi ci sarebbe. Una mossa economicamente più che dispendiosa e, tutto sommato, quasi fantascientifica: acquistare Cristiano Ronaldo, per anni simbolo degli odiati rivali del Real Madrid.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

“Ronaldo al Barcellona”: la provocazione dell’ex dirigente

La suggestione non arriva da un tifoso qualsiasi ma da Toni Freixa, ex membro del Consiglio di Amministrazione del club catalano e candidato alla presidenza nel corso delle ultime elezioni, dove è arrivato 3° dopo aver ottenuto l’8,6% dei voti da parte dei soci.

Ospite del programma tv “La Portería”, Freixa ha affermato che “se c’è un momento per fare una follia del genere” riferendosi a un possibile approdo di Cristiano Ronaldo in blaugrana – “questo è quello giusto”. Una fantasia che sembra però destinata a restare tale nonostante le voci che dall’Inghilterra vorrebbero CR7 in bilico con il Manchester United.

Lasciata la Juventus il campione portoghese è tornato ai Red Devils con la convinzione di poter vincere ancora. Ma per adesso le cose non stanno andando nel modo sperato e si dice che in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League Ronaldo potrebbe chiedere la cessione.

LEGGI ANCHE>>>“Sono pronti a farlo”: lo scherzetto dalla Premier a De Laurentiis

Uno scenario sicuramente possibile, mentre è decisamente più improbabile quello che lo vedrebbe arrivare al Barcellona ormai 37enne. Per giunta con un ingaggio che il club al momento non può permettersi e dopo essere stato per anni simbolo del Real Madrid. Certo nel calcio tutto è possibile, ma la suggestione di Toni Freixa sembra destinata a restare tale.