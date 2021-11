Italia, Materazzi scrive a Bonucci: “Lui sa cosa intendo…”

Marco Materazzi attraverso “La Gazzetta dello Sport” ha compiuto un appello a Leonardo Bonucci in vista della sfida contro la Svizzera, fondamentale per andare al Mondiale senza passare per i play-off.

“La Svizzera mi riporta alla mente due pareggi deludenti prima del Mondiale del 2006, anche quei due risultati ci diedero carica, erano in pochi a credere in noi”, l’affresco storico di Materazzi che si lancia nei pensieri sul percorso che portò a quel trionfo di quindici anni fa, compiuto da una Nazionale partita in un clima burrascoso a causa di Calciopoli.

Materazzi parla del gusto della sfida ad oltranza, della forza interiore che si può sviluppare mettendosi alla prova. L’ex difensore dell’Inter poi è andato a fondo sulla partita di domani, raccontando l’esame a cui si dovrà sottoporre Bonucci, che avrà il compito di guidare la difesa senza Chiellini. Non si tratta soltanto del capitano ma di un riferimento per i movimenti della difesa.

Materazzi: “Il ricordo della Svezia per Bonucci una motivazione in più”

Nell’appello a Leonardo Bonucci, Marco Materazzi ha utilizzato parole significative per uno dei protagonisti assoluti della vittoria all’Europeo. L’eroe di Italia-Francia del 2006 ha parlato così: “Di sicuro non gli è mai mancata la personalità, prendere una squadra per mano gli viene naturale”.

Quando si pensa alla partita contro la Svizzera, alla battaglia per garantirsi il Mondiale in Qatar in programma fra un anno, è inevitabile il ricordo del trauma di Italia-Svezia.

La nostra Nazionale nell’ultimo Mondiale in Russia non c’era, da quella delusione enorme è partito il percorso verso la vittoria all’Europeo.

“C’è già un ricordo di un’occasione sprecata che secondo me lo tormenta ancora, quella di quattro anni fa contro la Svezia: per Leo sarà un’ulteriore motivazione in più, se mai ne avesse bisogno…”, così Materazzi si è rivolto a Bonucci per caricarlo ancora di più in vista della sfida contro la Svizzera.