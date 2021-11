“Lo vogliono in Premier”: Juve, l’attaccante può partire a gennaio

Di Marzio ha parlato a ‘Sky Sport’ della possibile partenza dell’attaccante dalla Juve: reale interesse dell’Arsenal su Kulusevski.

Il giornalista Gianluca Di Marzio ha lasciato trapelare novità importanti riguardanti Dejan Kulusevski e la sua possibile partenza dalla Juventus. Lo svedese, classe 2000, non sta trovando infatti molto spazio nelle trame del gioco impostato da Massimiliano Allegri e, perciò, potrebbe lasciare i bianconeri già nel corso del mercato previsto per gennaio. Su di lui, oltre che su Vlahovic, ci sarebbe perciò l’interesse dell’Arsenal.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juve, Kulusevski potrebbe dire addio a gennaio: c’è l’Arsenal su di lui

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a ‘Sky Sport’, su Kulusevski ci sarebbe l’interesse di una squadra della Premier League: “So che l’Arsenal è molto interessato a Kulusevski, oltre che a Vlahovic. Kulusevski è uno di quelli che ha avuto meno spazio fin qui con Allegri, non so al momento se la Juve abbia intenzione di cederlo, ma l’interesse dell’Arsenal è reale“.

LEGGI ANCHE >>> “E’ una pedina strategica per noi”: Inter, l’annuncio verso il rinnovo

Non trovando molto spazio nel gioco di Massimiliano Allegri, quindi, Kulusevski potrebbe scegliere di ‘cambiare aria’ per affrontare nuove avventure e, soprattutto, per trovare più minuti di giochi. Non sono comunque ancora chiare le intenzioni che ha la Juventus in merito al giocatore, ma non è detto che non possa prendere in considerazione un’eventuale offerta da parte dell’Arsenal. Il contratto dell’attaccante con i bianconeri scadrà il 30 giugno 2025.