Dal 4-4-2 al 4-3-3: nuovo modulo e l’idea tattica di Allegri

Il nuovo modulo di Allegri potrebbe variare progressivamente dal 4-4-2 al 4-3-3, ma molto dipenderà anche dai possibili acquisti del prossimo mercato della Juventus

Massimiliano Allegri potrebbe variare nuovamente la sua Juventus dopo la prossima sessione di calciomercato invernale. Il tecnico bianconero potrebbe insistere sul 4-4-2 fino a gennaio, per poi valutare un possibile cambio tattico in caso di nuovi acquisti. Sarà assalto a un nuovo centrocampista e a una nuova mezz’ala, profili ideali anche in caso di 4-3-3.

Potrebbe essere proprio questo il modulo dei piani futuri della Juventus. Ecco perchè McKennie potrebbe essere trattenuto a Torino, mentre il sacrificato illustre potrebbe essere Kulusevski. L’ex Parma ha una valutazione di circa 40 milioni di euro e potrebbe lasciare i bianconeri già a gennaio.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

4-3-3 con novità dal mercato: ecco il nuovo modulo di Allegri

Il 4-4-2 sarà confermato fino a gennaio, con Allegri pronto a variare tattica anche in corso d’opera. La sensazione è che il tecnico stia puntando sul 4-4-2 per mancanza di interpreti per il solito 4-3-3.

LEGGI ANCHE >>> È arrivata l’ufficialità che irrita i tifosi della Juventus

Il mercato di gennaio, da questo punto di vista, potrebbe regalare alla Juventus un nuovo centrocampista capace di dettare i tempi della manovra, ma anche di inserirsi negli spazi e e perfettamente adattabile anche in caso di 4-3-3. Sono attese novità già nel corso dei prossimi mesi. La Juventus potrebbe essere ancora un cantiere aperto.