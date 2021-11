Roma, addio Borja Mayoral: arriva il nuovo centravanti

La Roma sarebbe pronta a confermare l’addio di Borja Mayoral già dalla prossima sessione di mercato. L’attaccante spagnolo piace alla Fiorentina e al Torino

Il prossimo mercato della Roma potrebbe partire da diverse cessioni e un nuovo piano acquisti in linea alle richieste ed esigenze di Mourinho. Borja Mayoral potrebbe essere sacrificato dinanzi a un’offerta da circa 12-15 milioni di euro.

La Roma piomberà con forte decisione su un altro attaccante, pronto a sostituire Abraham all’occorrenza, ma anche ad affiancarlo in caso di stretta necessità. Impossibile arrivare a Belotti, il quale potrebbe restare al Torino almeno fino al termine della stagione. Massima attenzione a Sanchez, il quale potrebbe vestire giallorosso qualora l’Inter contribuisse nel pagamento parziale del suo ingaggio.

Roma, addio Borja Mayoral: idea Scamacca

La nuova idea per l’attacco giallorosso potrebbe essere rappresentata da Scamacca. Difficilmente il Sassuolo se ne priverà a gennaio, soprattutto per una cifra inferiore ai 25-30 milioni di euro. La Roma valuterà il da farsi, ma non è escluso che i giallorossi valutino un profilo più esperto.

L’idea Sanchez non sembrerebbe aver fatto breccia nel cuore di Mourinho, ecco perchè la Roma potrebbe valutare attentamente anche altre occasioni di mercato. Piace anche Petagna del Napoli. Da valutare anche l’ipotesi Ramsey, offerto dalla Juventus nelle scorse ore e anche nella scorsa sessione di mercato.