“La Juve non se lo può permettere”: sfuma il colpo di Allegri

Continuano gli accostamenti in casa Juve per l’attaccante Dusan Vlahovic. Il giornalista Antonio Barillà ha commentato questa possibilità.

La Juve di Massimiliano Allegri proverà a rinforzare il reparto offensivo nelle prossime sessioni di calciomercato. Se per gennaio ogni trattativa appare complicata, tutto è rimandato alla prossima estate, dove i bianconeri sono in lizza per il centravanti serbo della Fiorentina Dusan Vlahovic.

La trattativa Vlahovic è molto difficile e sono tanti i motivi per cui potrebbe non andare in porto. Allo stesso tempo il club bianconero è pronto a piazzare l’affondo e trovare cosi una squadra forte e giovanissima.

Juve, Barillà perplesso sulla trattativa Vlahovic

Il giornalista di La Stampa Antonio Barillà ha parlato a Calciomercato.it dell’interesse del club bianconero per l’attaccante ed ha affermato che reputa il trasferimento a Torino del giocatore come molto complicato. Ecco nello specifico le sue dichiarazioni:

“Un giocatore del livello di Vlahovic scatenerà sicuramente una grande asta a cui parteciperà anche la Juve. Al momento però, visto gli ingaggi ed i prezzi di cui si parla, i bianconeri sicuramente non sono favoriti per il suo acquisto. La Juve è da tempo sul calciatore, fin da quando si parlava del possibile arrivo di Dzeko in bianconero ed il bosniaco doveva essere un attaccante di passaggio per arrivare poi al viola”.