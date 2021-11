Napoli senza pace: è positivo al covid, ancora una tegola

Il centrocampista del Napoli Diego Demme è risultato positivo al Covid-19. Una tegola per Spalletti in vista della ripresa del campionato.

Nemmeno metà campionato e sembra essere già maledetta la stagione di Diego Demme. Il centrocampista del Napoli è risultato infatti positivo al Covid-19 e dovrà quindi necessariamente affrontare tutta la trafila dell’isolamento.

A comunicarlo è la stessa SSC Napoli con una nota ufficiale. Viene precisato che Demme, regolarmente vaccinato, è asintomatico ed è già in isolamento domiciliare. Sono stati immediatamente attivati tutti i protocolli sanitari del caso.

Demme, che aveva già saltato l’inizio di stagione a causa di un infortunio dovrà quindi per il momento stare nuovamente lontano dal campo, riducendo quindi le scelte di Spalletti nel reparto di centrocampo.

Spalletti perde Demme, ma spera di recuperare Manolas

Spalletti è logicamente preoccupato per questa assenza di Demme, ma a destare attenzione non è il centrocampo. Al momento infatti l’infermeria del Napoli è occupata da due difensori: il centrale Manolas e il terzino Malcuit. Entrambi oggi hanno svolto lavoro differenziato.

Il Napoli dopo la sosta è atteso da una serie di match impegnativi, sia in Italia che in Europa. In Serie A, dove gli azzurri sono ancora imbattuti, si ricomincia subito contro l’Inter, mentre successivamente ci saranno i match contro Lazio, Sassuolo e Atalanta. Senza dimenticare i due match di Europa League contro lo Spartak Mosca e il Leicester, in un girone in cui la qualificazione è ancora in bilico.