Perché Donnarumma non vede l’ora di tornare in Italia

L’Italia questa sera affronta la Svizzera, Donnarumma torna all’Olimpico dopo le tre gare senza gol subiti agli Europei

Parate decisive e nessun gol subito. Donnarumma ha un piacevole ritorno dell’Italia e dello stadio Olimpico. Nel percorso europeo che ha condotto gli azzurri alla vittoria, l’attuale portiere del Psg è stato decisivo coi suoi interventi e ha permesso all’Italia di vincere le tre partite del girone senza subire reti. Turchia, Svizzera e Galles hanno provato a superarlo ma non ci sono riusciti. E’ stato l’inizio di una grande avventura culminata col trionfo ai danni dell’Inghilterra, un percorso straordinario grazie al lavoro di Mancini e alla qualità dei singoli. Come Gigio, decisivo dal dischetto. Riflessi da felino e grande personalità.

Donnarumma e il ritorno in Italia

Per questo motivo Donnarumma non vede l’ora di tornare in Italia. A casa sua. Lui che da questa stagione si è trasferito a Parigi. L’avventura al Psg, però, non è cominciata come avrebbe sperato. Donnarumma non è (ancora) titolare e ha vissuto diverse gare dalla panchina con Navas confermato riferimento della porta da Pochettino.

Donnarumma si rifugia nella Nazionale, dove la fiducia di Mancini è totale, per ritrovare il sorriso – che comunque non ha mai realmente perso – e in attesa di diventare, come al Milan, il numero uno del suo nuovo club. Ci vorrà tempo, la concorrenza è tanta e questo l’ex rossonero lo sapeva bene al momento della firma. Non ha mai avuto paura delle sfide.