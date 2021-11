Lazio, riecco Zaccagni e tris di rinforzi dal mercato di gennaio

Il mercato della Lazio partirà dal ritorno in gruppo di Zaccagni. L’ex Verona è pronto a tornare a completa disposizione di Sarri in vista del proseguimento della stagione

Maurizio Sarri è pronto a spingere il piede sull’acceleratore con l’obiettivo di centrare il quarto posto al termine della stagione. Buone notizie dall’infermeria per il tecnico biancoceleste: Zaccagni sarebbe ormai pronto a far ritorno in campo dopo il recente infortunio.

Un recupero molti importante per Sarri, il quale avrà così a disposizione un cambio valido sugli esterni e un’ottima alternativa a Felipe Anderson e Pedro. Non solo: occhio anche alle prossime strategie del calciomercato di gennaio. La Lazio potrebbe puntare a un tris di rinforzi.

Mercato Lazio, riecco Zaccagni: sarà lui il primo rinforzo per Sarri dopo il recente infortunio

Il recupero di Zaccagni più tre nuovi acquisti. In difesa piace Rugani, ma il suo oneroso stipendio tra tre milioni di euro a stagione potrebbe bloccare la trattativa sul nascere. A centrocampo resta viva l’idea Nandez del Cagliari, così come quella di Vecino dall’Inter.

In attacco sarà caccia a un nuovo centravanti che possa sostituire Immobile in caso di stretta necessità. Nelle ultime ore sarebbe spuntato il nome di Scamacca, ma attenzione anche al giovane Lucca del Pisa e a Belotti, quest’ultimo in scadenza contrattuale con il Torino.