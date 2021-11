Inter, svelata la richiesta ‘mostre’ degli Zhang per la cessione societaria

La trattativa tra Inter e PIF non sarebbe conclusa ed ultime indiscrezioni parlano del fondo arabo ancora molto interessato ai nerazzurri.

Negli ultimi giorni hanno fatto molto ‘rumore’ le dichiarazioni di Amanda Staveley, amministratore delegato del fondo arabo PIF. La nota dirigente ha affermato di aver discusso riguardo il possibile acquisto di Inter o Milan, ma di non reputare la Serie A un campionato adeguato. Si parlava di frenata, ma in realtà non sarebbe cosi.

Il quotidiano Panorama afferma infatti che in queste settimane è continuo il forcing del fondo per acquisire il club nerazzurro, ma le trattative si preannunciano tutt’altro che facili.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, PIF è in forcing ma Zhang chiede un miliardo

Dopo il Newcastle il fondo PIF desidera acquistare un club di stampo internazionale per lanciare, a pieno titolo, la sfida ai rivali del Qatar, dominatori negli ultimi anni. Negli ultimi giorni ci sarebbero stati contatti, ma la situazione non sarebbe semplice.

LEGGI ANCHE >>> Mbappe, arriva la sorprendente bocciatura: “Lui è più forte”

PIF desidera acquistare l’Inter, ma il quotidiano parla di pretese altissime della famiglia Zhang che, per cedere, avrebbe chiesto l’incredibile cifra di un miliardo di euro.