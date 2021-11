“Non me lo aspettavo”: Donnarumma, la rivelazione dell’ex Milan

Donnarumma fa discutere. Il giorno dopo Italia-Svizzera piovono critiche, ma ci pensa un ex Milan a difenderlo pubblicamente.

Gianluigi Donnarumma, nel bene o nel male, è protagonista assoluto del Paris Saint-Germain e della Nazionale italiana. All’indomani della prestazione piuttosto opaca in Italia-Svizzera, la Nazionale di Roberto Mancini si gioca il tutto per tutto. Dopo la vittoria ad Euro 2020, gli azzurri vivono un momento di inevitabile flessione. Anche il portiere del PSG, ieri sera, è sembrato piuttosto in difficoltà, tanto da meritare le bocciature sulle pagelle di tutti i principali quotidiani sportivi italiani.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Deulofeu difende Donnarumma

Donnarumma è nel mirino della critica e stavolta a causa di questioni calcistiche e non extra calcistiche. A difenderlo, però, ci ha pensato un vecchio compagno di spogliatoio. Gerard Deulofeu, attaccante dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Speedweek’.

LEGGI ANCHE >>> PSG, non solo Donnarumma: colpo in arrivo dal Milan

L’attaccante spagnolo, al Milan nel 2017, ha avuto modo di parlare anche del vecchio compagno di squadra: “Non mi aspettavo che andasse via dal Milan, ma posso capire la sua scelta”. Poi prosegue: “E’ andato in quella che, forse, la squadra più forte di tutta Europa. Come fai a condannarlo per aver scelto questo?”.