Inter, Marotta ci riprova: “Tentativo nelle prossime settimane”

In casa Inter tengono banco i rinnovi: dopo Barella e Lautaro è il turno di altri giocatori in scadenza, tra cui anche un nerazzurro “storico”: Ivan Perisic.

Tempo di rinnovi in casa Inter, dopo aver blindato Barella e Lautaro Martinez, adesso tocca a Perisic. E’ lui il prossimo nerazzurro con cui Marotta tratterà per il rinnovo.

Il croato, tra i più propositivi in questo avvio di stagione e pedina importante per il gioco di Simone Inzaghi, è in scadenza a giugno. Dopo sei stagioni, inframezzate da un prestito la Bayern Monaco, non è improbabile che possa decidere di cambiare aria.

Già la scorsa estate c’era stato un abboccamento, ma Perisic si era dimostrato molto freddo sul tema rinnovo. L’offerta dell’Inter era infatti troppo lontana dai 4,6 milioni richiesti dal calciatore per la firma. Ciò nonostante, secondo il Corriere dello Sport, l’AD Marotta proverà nelle prossime settimane a ridurre le distanze tra domanda e offerta.

Dopo Perisic tocca a Dimarco e Brozovic

Le prossime settimane saranno di fuoco per Marotta. L’amministratore delegato dell’Inter, oltre al già citato Perisic dovrà anche contrattare i rinnovi di altre due importanti pedine per lo scacchiere di Inzaghi.

Si tratta di Federico Dimarco e di Marcelo Brozovic, anche loro protagonisti in positivo di questo avvio di stagione nerazzurro. E anche loro desiderosi quanto prima di rivedere, magari al rialzo, i propri accordi economici con l’Inter.