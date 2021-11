“Vi piacerebbe Ribery?”: l’offerta dell’agente alla big di Serie A

Ribery è rimasto incantato dal tifo della Salernitana, ma c’è un clamoroso retroscena che coinvolge il giocatore, il suo agente e una big di Serie A

A Salerno è presto scoppiata la Ribery-mania. E come potrebbe essere altrimenti, l’ex attaccante del Bayern Monaco rappresenta uno dei giocatori più forti della sua generazione e vederlo giocare da vicino nello stadio Arechi è un sogno per tutti i tifosi salernitani.

Le cose però sarebbero potute andare in modo diverso. Il giornalista Gianluca Di Marzio, nel suo recente libro a tema calciomercato, racconta infatti un retroscena riguardante proprio Ribery. L’agente, ad inizio del periodo da svincolato, lo propose anche al Napoli.

La risposta di De Laurentiis, condivisa anche dal tecnico Spalletti, fu però chiara. Tantissima stima per il calciatore, ma c’erano due problemi: uno di natura anagrafica, con Ribery che andava in contrasto con la politica “verde” del Napoli, ma soprattutto uno tecnico-tattico. Spalletti infatti ha sempre ritenuto il ruolo di Ribery al completo e sarebbe stato unitile un altro innesto.

Ribery sull’Arechi: “Ma questi cantano sempre?”

Tanto meglio per la Salernitana e per i suoi tifosi. Il club granata non ci ha pensato su due volte e non si è lasciato sfuggire il talento francese. Un amore a prima vista, immediatamente ricambiato dallo stesso Ribery.

L’ex Bayern infatti ha dichiarato di essere rimasto estasiato dal tifo salernitano. Il grande amore dei tifosi l’ha subito colpito, così come l’atmosfera dell’Arechi. “Ma questi non smettono mai di cantare?” sarebbero state le prime parole di Ribery dopo l’impatto con il tifo granata.