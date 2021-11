Milan, il ct gela Pioli: “Ha problemi, è arrivato con una stampella”

Brutte notizie in casa Milan. Come confermato dal ct della Nazionale il difensore del Senegal Ballo-Tourè ha accusato problemi muscolari.

Continuano i problemi in casa Milan con la squadra di Stefano Pioli alle prese con diversi calciatori out per problemi fisici. Dopo il caso di Davide Calabria che ha lasciato in anticipo il ritiro della Nazionale a causa di uno stop fisico, questa volta è il turno di Fodè Ballo-Tourè, pedina di ricambio molto importante nello scacchiere tattico del tecnico rossonero.

Ha sorpreso infatti gli addetti ai lavori locali la scelta di non inserire il calciatore nei match del Senegal contro Congo e Tongo ed il ct Alioù Cisse ha spiegato le sue motivazioni in conferenza stampa.

