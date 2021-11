Milan, la Fiorentina cade a pezzi: ennesimo infortunio per i viola

La Fiorentina affronterà sabato prossimo il Milan di Pioli, ma Italiano dovrà fare i conti con tante assenze.

Dopo la sconfitta di misura contro la Juventus, la Fiorentina avrà di fronte un altro big match contro il Milan al Franchi. La squadra di Italiano è settima in classifica, in compagnia al Bologna e ai bianconeri, a quattro punti dalla zona Champions League occupata dall’Atalanta.

La Fiorentina ha iniziato benissimo questa stagione, ma ha sempre perso, nonostante le ottime prestazioni, contro le grandi squadre: Roma, Inter, Napoli e Juventus. Italiano avrà gli uomini contati in difesa contro il Milan, visto le squalifiche di Martinez Quarta e Milekenovic e i problemi fisici di Nastasic.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, Maleh della Fiorentina ha lasciato il ritiro del Marocco per un infortunio

In serata sono arrivate ulteriori notizie sia per i tifosi viola che per l’ex allenatore dello Spezia. Come riportato dalla nazionale del Marocco, Maleh ha lasciato il ritiro per un infortunio. Ecco il comunicato: “Il calciatore non ha partecipato all’allenamento di oggi e si è riunito, in accordo con lo staff medico, alla Fiorentina“.

LEGGI ANCHE >>> Morata eroe Mondiale: batte Ibra e’vendica’ l’Italia

Maleh ha riportato un infortunio alla spalla e le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Il calciatore è stato comprato dalla Fiorentina lo scorso gennaio dal Venezia, ma poi ha terminato la stagione con i lagunari. Il centrocampista ha collezionato otto presenze, tra campionato e Coppa Italia, in questi primi mesi della stagione.