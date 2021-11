Morata eroe Mondiale: batte Ibra e ‘vendica’ l’Italia

La Svezia giocherà il play-off per andare al Mondiale dopo che ha perso questa sera contro la Spagna per un gol di Morata.

Da pochi minuti è terminata la gara a Siviglia tra la Spagna e la Svezia con il risultato di 0-1 grazie al gol di Morata realizzato nei minuti finali della gara. La gara è stata sin dal primo minuto carica di tensione, visto che gli iberici avevano solo un punto di vantaggio sulla nazionale di Ibrahimovic.

La Svezia è stata superata in classica dalle ‘Furie rosse’ solo giovedì dopo che è stata sconfitta, sorprendentemente, dalla Georgia per 2-0. Gli svedesi dovevano solo vincere per evitare di disputare il play-off per qualificarsi al Mondiale dell’anno prossimo in Qatar. La partita è incominciata con Ibrahimovic in panchina, subentrato solo al 73′.

Morata manda la Svezia a giocare il play-off per qualificarsi al Mondiale

La squadra di Luis Enrique ha vinto una gara in cui ha sofferto molto. La Svezia ha avuto varie occasioni per passare in vantaggio e mettere pressione agli iberici. Gli svedesi hanno sfiorato di bissare il grande colpo dopo aver eliminato l‘Italia quattro anni fa nel play-off per qualificarsi al Mondiale in Russia.

Farà molto discutere i soli 20 minuti concessi ad Ibrahimovic dal ct Janne Andersson. Il giocatore del Milan aveva rilasciato queste dichiarazioni nei giorni scorsi prima del match contro la Spagna: “Non ho il ritmo partita ed ho bisogno di giocare per riaverlo. Vedremo cosa vorrà Janne (Andersson, il ct), quali sono le sue idee e i suoi piani”.